Schweiz 2 13:30 bis 14:20 Serien Brothers & Sisters Offenbarungen mit Folgen USA 2008 Merken Sarah stellt sich schützend vor den verzweifelten Saul, der mit seiner Unterschrift unter einen Grossdeal Ojai Foods in ein finanzielles Debakel geführt hat. Dennoch sorgt der Umstand, dass das Erbe Williams vom schmählichen Untergang bedroht ist, für heftige Auseinandersetzungen in der Familie. Holly erbietet sich schliesslich als Retterin in der Not an, doch sie nutzt die Notlage, um sich entscheidenden Einfluss in der Geschäftsleitung des Familienunternehmens zu sichern. Nach einem erneuten Fehlschlag in Roberts und Kittys Bemühungen, ein Baby zu bekommen, ist es Robert, der seiner verzweifelten Frau Mut machen muss. Indessen stellt Rebecca fest, dass Justin sie seit dem Vaterschaftstest meidet. Als Justin schliesslich seiner vermeintlichen Schwester seine unangebrachten Gefühle für sie gesteht, hat dies ein heftiges Beben im Familienverband zur Folge. Unter dem Druck der Ereignisse kommt Saul zur Einsicht, dass er seine Lebenslüge nicht länger aufrechterhalten kann. Derweil erkennt Kevin, wie viel Scotty ihm bedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Annable (Justin Walker) Maxwell Perry Cotton (Cooper Whedon) Kerris Dorsey (Paige Whedon) Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty McCallister) Balthazar Getty (Tommy Walker) Rachel Griffiths (Sarah Walker) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Michael Morris Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jason Wilborn Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12