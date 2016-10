Schweiz 1 05:00 bis 05:40 Dokumentation Auf legendären Routen - Der Oregon-Trail Auf dem Oregon-Trail in den Nordwesten USA 2012 2016-11-05 11:15 Stereo HDTV Merken Über den Oregon-Trail machten sich die Siedler Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Weg nach Westen. Mehr als 400 000 Menschen nahmen monatelange Strapazen im Planwagen in Kauf auf der Suche nach dem erhofften Paradies an der Westküste. Von Missouri aus ging es durch karge Steppen, über steile Gebirgsketten und durch ausgedehnte Wüsten. Nach zwei Dritteln der Strecke trennten sich die Wege. Die Abenteurer und Goldsucher zogen südwärts nach Kalifornien, die Farmer strebten Richtung Norden nach Oregon. Mit der Zeit gelang es den Siedlern, die Strecke stetig zu verbessern und auch zu verkürzen. Die Eisenbahn brauchte der Route dann nur noch zu folgen. Filmemacherin Katja Esson zeigt Städte und Ortschaften, die entlang der damals verlegten Eisenbahngleise entstanden und die an die abenteuerliche Besiedlung des Westens erinnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backroads USA