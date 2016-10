Schweiz 1 00:40 bis 02:30 Thriller Take Shelter - Ein Sturm zieht auf USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Himmel braut sich etwas zusammen. Dunkle Wolken ziehen auf, es donnert und wird wohl gleich regnen. Der Familienvater Curtis (Michael Shannon) blickt skeptisch zum Himmel. Seit einiger Zeit plagen ihn Albträume, in denen er die Apokalypse vorausahnt. Obwohl weit und breit kein Sturm mehr zu sehen ist, beginnt Curtis im Garten hinter seinem Haus den bestehenden Erdbunker auszubauen. Nicht nur investiert er in dieses Projekt all seine Freizeit, er versenkt dort auch das Geld, das eigentlich für eine Operation seiner kleinen Tochter gedacht war: Hannah (Tova Stewart) ist von Geburt taub. Curtis' Frau Samantha (Jessica Chastain) verfolgt die Veränderung im Verhalten ihres Ehemannes mit grosser Besorgnis. Doch noch hält sie ihn nicht für verrückt - anders sein sonstiges Umfeld, das vermutet, dass Curtis die schizophrene Veranlagung seiner Mutter geerbt hat. Doch dann naht der Tag des Sturmes, und Curtis bringt sich, Samantha und Hannah in Sicherheit. Wird er Recht behalten, oder geschieht all das Bedrohliche nur in seinem Kopf? "Take Shelter" ist der zweite Film des erst 38-jährigen US-Filmemachers Jeff Nichols. In "Shotgun Stories", einer wuchtigen Parabel über zwei verfeindete Familien in der ländlichen Idylle, bewies er bereits ein feines Gespür für das Zusammenspiel zwischen der Natur und den inneren Gemütszuständen der Menschen. In "Take Shelter" bringt er dieses Zusammenspiel auf den Punkt. Ein Mann hat Visionen einer Naturkatastrophe; für seine Umwelt ist er ein Wahnsinniger. Der wirkliche Fokus des Filmes aber liegt dazwischen: Wie reagiert Curtis' Ehefrau auf sein Verhalten? Nichols sagte in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger": "Take Shelter" ist kein Film über den Weltuntergang (...), es ist ein Film über die Ehe und die Verpflichtungen, die sie mit sich bringt." Nichols neuester Film wird Anfang 2017 in die Kinos kommen. In "Loving" erzählt er die Geschichte eines Paares, das sich Ende der 1950er-Jahre vermählt, obwohl in ihrem Heimatbundesstaat die Ehe zwischen Weiss und Schwarz verboten ist. Bereits in "Shotgun Stories" besetzte Nichols eine der Hauptrollen mit Michael Shannon, in "Take Shelter" spielt der 42-Jährige mit seinem für ihn typischen grimmigen Blick die Rolle des Curtis. Seine Ehefrau verkörpert Jessica Chastain, die im gleichen Jahr wie "Take Shelter" auch noch in "The Tree of Life", "The Help" und "Coriolanus" zu sehen war und sich damit in Hollywoods Topliga spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Shannon (Curtis) Jessica Chastain (Samantha) Tova Stewart (Hannah) Shea Whigham (Dewart) Katy Mixon (Nat) Natasha Randall (Cammie) Ron Kennard (Russell) Originaltitel: Take Shelter Regie: Jeff Nichols Drehbuch: Jeff Nichols Kamera: Adam Stone Musik: David Wingo Altersempfehlung: ab 12