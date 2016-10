Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Wenn Arbeit gesund macht. Psychische Erkrankungen und Erwerbstätigkeit Merken "Jeder Mensch will notwendig sein", stellt der emeritierte Psychiatrieprofessor Klaus Dörner fest. Seiner Meinung nach gehören dazu auch Beruf und Arbeit. Sie helfen uns nicht nur dabei, wirtschaftlich zu überleben, sondern beeinflussen auch unser Wohlbefinden. Denn, so heißt es in dem Papier der Rentenversicherung: "Arbeit und Beschäftigung haben in unserer Gesellschaft einen hohen Wert." Das bedeutet auch: Wer aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben aussteigt, wird unter Umständen noch kränker, weil die soziale Kontakte oder Tagesstruktur fehlen. Für die Pflegerin Ingrid Sommer war gerade das der Grund, warum sie nach einem Klinikaufenthalt wg. Burn-outs eine berufliche Rehabilitation begonnen hat. Vorruhestand oder Teilberentung wären für sie nie infrage gekommen. Arbeit ist ein wichtiger Teil ihres Selbstbildes. Allein die Arbeitsumstände haben sie krank gemacht, sagt sie. Wie also muss Arbeit gestaltet sein, damit sie zum Wohlbefinden beiträgt? Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) beschäftigt sich immer wieder theoretisch mit dieser Frage. Ingrid Sommer lernt gerade ganz praktisch beim Beruflichen Trainingszentrum in München, mit Belastungen im Arbeitsleben umzugehen. Derzeit macht sie ein Praktikum in einem Reisebüro. Denn die 55-Jährige will nicht zu Hause sitzen, sie will nützlich sein und lieber etwas Neues, weniger Belastendes ausprobieren. Eine Reportage über Menschen wie Ingrid Sommer, die durch Arbeit einen Weg zurück ins Leben finden. In Google-Kalender eintragen

