Die Deutsche Bombe - Das Atomwaffenprogramm der Nazis. Autor: Klaus Uhrig. Wie wäre die Geschichte wohl verlaufen, wenn nicht die USA sondern Nazi-Deutschland die erste Atombombe entwickelt hätte? Kaum vorzustellen. Für die US-Atomwissenschaftler war ihr "Manhattan-Projekt" ein Wettlauf gegen die Zeit - dachten sie. Aber stimmte das tatsächlich? Heute, mit vielen Jahrzehnten Abstand, wirkt das Atomprogramm der Nazis längst nicht mehr so bedrohlich. Zwar hatten die Deutschen mit Werner Heisenberg einen der genialsten Atomforscher aller Zeiten, doch fehlte es sonst an fast allem: Geld, Infrastruktur, Rohmaterial. Und alle Berichte über angebliche geheime Atomtests der Nazis haben sich inzwischen als, vorsichtig gesagt, ausgesprochen unwahrscheinlich herausgestellt. War "Hitlers Bombe" also eher eine amerikanische Schreckensvision, die so gar nichts mit der vergleichsweise primitiven Forschung in Deutschland zu tun hatte? Oder steckt doch mehr hinter der Geschichte der deutschen Atomforschung im Zweiten Weltkrieg?