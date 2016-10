WDR 21:00 bis 21:45 Dokusoap Familie Wurst - Mit Herz und Haaren D 2016 Wh am 13.11., 16:00 Uhr Stereo Untertitel HDTV Merken Die eineiigen Zwillinge Manfred und Werner Wurst sind die Oberhäupter des Bochumer Wurst-Clans. Ein Leben ohne den Anderen können sich die Ruhrpott-Brüder nicht vorstellen. Und deshalb arbeiten sie nicht nur zusammen, sie haben auch ihre Familien samt Kindern und Enkelkindern unter einem Dach vereint. Ein echtes Dreigenerationenhaus also. Zum Wurst Clan gehören Manfreds und Werners Ehefrauen Petra und Yvonne. Petra kennt ihren Manfred schon seit dem Kindergarten. Gleicher Jahrgang, 1954. Die beiden waren noch Teenager, als sie zusammengekommen sind. Mit 20 Jahren haben die beiden geheiratet. Ein Jahr später kam dann Sohn Michael zur Welt. Seit einer Kehlkopf-OP vor vier Jahren trägt Manfreds Frau eine Sprechmembran. Doch Petra ist eine wahre Frohnatur und nimmt ihre Krankheit an, ohne den Spaß am Leben zu verlieren. Obwohl Sohn Michael im Grunde genommen noch zu Hause wohnt, hat er inzwischen seine eigene Familie gegründet. Michael und seine Frau Julia haben eine gemeinsame Tochter, die vierjährige Sally. Und an jedem zweiten Wochenende kommt noch der 9-jährige Sam dazu, Michaels Sohn aus einer früheren Beziehung. Yvonne Wurst ist Werners Ehefrau. Die beiden haben erst zehn Jahre nach Petra und Manfred geheiratet. Doch auch sie haben ein Jahr später einen Sohn bekommen, Dustin (31). Auch er lebt natürlich im Hause Wurst. Aber nicht nur das, die Wurstsöhne sind inzwischen mit ins Familienunternehmen eingestiegen und treten erfolgreich in die Fußstapfen ihrer Väter. Wenn man Manfred, Werner und Michael Wurst zum ersten Mal sieht, denkt man vielleicht an Rockerkneipe oder Imbissbude, aber ganz sicher aber nicht an Versicherungen. Und dennoch gehören die Zwillinge zu den erfolgreichsten Versicherungsmaklern des Landes. Seitenscheitel und Seidenschlips sind hier allerdings Fehlanzeige. Stattdessen gibt es Vokuhila und Volksnähe. Die Brüder pflegen einen manchmal rauen Umgangston, haben das Herz aber immer am rechten Fleck. Und neben kreativen Lösungen im Schadensfall finden die schnauzbärtigen Zwillinge immer auch Zeit für ein Tässchen Kaffee und einen Plausch über die alltäglichen Sorgen ihrer Kundschaft, die oft aus waschechten Ruhrpott-Originalen besteht. Wenn alles mal wieder zu wild wird, bringt die langjährige Mitarbeiterin Maggie wieder Ruhe in den Laden. Es sei denn Sie ist im Hinterzimmer als Geistheilerin aktiv. Michael ist außerdem Stadionsprecher beim VFL und in Bochum bekannt wie ein bunter Hund. Das ist auch gut fürs Geschäft. Ob Haftpflicht, Vollkasko oder Lebensversicherung - immer wenn es in Versicherungsfragen um die Wurst geht, ist das Familien-Unternehmen für viele Menschen in und um Bochum der erste Ansprechpartner. Und als ob das noch nicht genug wäre, haben die Wurstmänner auch ein gemeinsames Hobby: Die Musik. Manfred, Werner und Manfreds Sohn Michael sind die Stars der Gruppe "The Tweens", die die Zwillinge vor 45 Jahren gegründet haben. Ihre Ehefrauen Petra, Yvonne und Julia sind nicht nur ihre treuesten Fans, sondern managen auch die Band, begleiten sie an den Wochenenden zu Konzerten und halten ihren Männern zu Hause den Rücken frei. Haus, Hobby, Beruf. Der Wurst-Clan hängt ständig zusammen. Dass es da auch mal kracht, ist klar. Doch am Ende halten die Wursts zusammen wie Pech und Schwefel. In sechs Episoden begleitet die Kölner Produktionsfirma Encanto die Bochumer Ruhrpottfamilie in ihrem turbulenten Leben zwischen Versicherungsagenturen, VfL-Stadion, Rockkonzerten und Familienfeiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Familie Wurst - Mit Herz und Haaren