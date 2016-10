WDR 20:15 bis 21:00 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? - Gänsemama und Zahlenmeisterin vom Niederrhein Gänsemama und Zahlenmeisterin vom Niederrhein D 2016 2016-11-07 09:30 Stereo Untertitel HDTV Merken - Gänsemama und Zahlenmeisterin vom Niederrhein Der "Land und lecker"-Bus rollt wieder durchs Land - an Bord sechs gut gelaunte Bäuerinnen, die sich gegenseitig auf ihre Höfe einladen. Auf ihrer kulinarischen Reise genießen sie Köstlichkeiten aus der Region und das, was die Landküche so zu bieten hat. Und am Ende der Reise steht die Frage aller Fragen: Wer hat das beste Menü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Zwei Herzen schlagen in ihrer Brust: Waltraud Hoffmann liebt ihren Job als Steuerberaterin und als Bäuerin. Aufgewachsen ist sie auf einem Hof in Franken und kam während ihrer Ausbildung nach Kaarst. Hier lernte sie ihren Mann Josef kennen und zog zu ihm auf den Bauernhof. Neben grunzenden Schweinen und gackernden Hühnern schnattern im Herbst auch 1000 Gänse auf der Weide. In jedem Jahr tüftelt sie zu Sankt Martin neue Rezepte aus und verteilt sie an ihre Kunden. Diesmal möchte sie die Landfrauen mit einem sehr ausgefallenen Gänse-Gericht begeistern. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Die modernen Landfrauen sind Unternehmerinnen, die "um ihre Scholle kämpfen" und dabei spannende und kreative Wege einschlagen. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker

