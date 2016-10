WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Wann Panzernashörner duschen D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Bei den Seelöwen gibt es ein Spezialtraining von Helmut: Typisch München, da steht tatsächlich "Bussi-Bussi" auf dem Programm. Braunbärin Olga genießt ihr Rentnerleben und freut sich trotzdem über jede Abwechslung. Tiger Nurejew weiß noch nichts von seinem Glück, er soll nämlich als Fotomodell arbeiten. Die Panzernashörner haben eigentlich einen Swimming-Pool im Garten, trotzdem bringt eine erfrischende Dusche Luxus ins Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 224 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 101 Min. NDR Talk Show

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 86 Min. Seelen

Abenteuerfilm

RTL II 10:45 bis 13:00

Seit 56 Min.