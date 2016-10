WDR 09:30 bis 10:15 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? - Wo gehobelt und gekocht wird in Westfalen Wo gehobelt und gekocht wird in Westfalen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Wo gehobelt und gekocht wird in Westfalen Der "Land und lecker"-Bus rollt wieder durchs Land - an Bord sechs gut gelaunte Bäuerinnen, die sich gegenseitig auf ihre Höfe einladen. Auf ihrer kulinarischen Reise genießen sie Köstlichkeiten aus der Region und das, was die Landküche so zu bieten hat. Und am Ende der Reise steht die Frage aller Fragen: Wer hat das beste Menü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Barbara Hillejan lebt mit ihrer Familie auf einem wunderschönen Gräftenhof in Westfalen, in der Nähe von Velen. Wenn man den alten Wassergraben überquert, schlägt einem gleich der wohlig-warme Duft von frischem Holz entgegen. Denn bei Hillejans wird in Holz gemacht. Im hofeigenen Sägewerk werden die heimischen Bäume wie Eiche und Buchen zu schönen Dingen oder nützlichen Brennstoffen verarbeitet. Der Familie ist es aber wichtig, dass ihr Holzhof trotz aller künstlerischen Holzobjekte ein landwirtschaftlicher Betrieb bleibt. "Wir sind Holzbauern und das soll auch so bleiben", so Gastgeberin Barbara Hillejan. In einer der Remisen befindet sich noch ein alter Backofen - hier soll unter anderem ein Brot für das Landmenü gebacken werden. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Die modernen Landfrauen sind Unternehmerinnen, die "um ihre Scholle kämpfen" und dabei spannende und kreative Wege einschlagen. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. Alle Informationen zur Sendung sind unter www.landundlecker.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker