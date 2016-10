Servus TV 05:30 bis 06:15 Dokumentation Moderne Wunder Verfall und Zersetzung USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Verschiedene Firmen haben zeitgemäße Technologien gegen den Verfall von Bauwerken entwickelt. In Missouri bemüht sich ein Unternehmen darum, verrostete Abwasserleitungen von innen heraus zu erneuern, was einen aufwändigen Erdaushub unnötig macht. Bei General Motors wird intensiv an einem Ersatz für das korrosionsfördernde Salz auf den winterlichen Straßen gearbeitet. Und ein moderner Bioreaktor verwandelt Berge von Müll in wertvolles Methangas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Penn Schofield Kamera: Gary Azzinaro