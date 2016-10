Servus TV 03:05 bis 03:50 Dokumentation Kopernikus - Rätsel der Galaxis Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls - Das Nichts USA 2012 2016-11-07 11:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die menschliche Phantasie endet dort, wo das Universum seinen Ursprung hat: im "Nichts". Die Vorstellung, der leere Raum sei wirklich leer, hat die Wissenschaft jedoch bereits widerlegt: Nach den Erkenntnissen der Quantenphysik befinden sich Energien in einem ständigen Wechselspiel. Was genau sind also Materie und Antimaterie? Um die "Natur des Nichts" zu durchschauen stellt Morgan Freeman in dieser Folge Forschungsergebnisse aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen vor. Denn nur wenn der Mensch versteht, welche Kräfte den leeren Raum bestimmen, kann er am Ende begreifen, wie das Universum entstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole

