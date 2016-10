Servus TV 23:30 bis 00:30 Dokumentation Schwarzer Boden A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 1994 ereignete sich in der autonomen nordrussischen Republik Komi die schwerste Ölkatastrophe aller Zeiten, die jemals an Land stattfand. 100.000 Tonnen Öl flossen damals aus beschädigten Pipelines in die blühende Flora und Fauna der Tundra. Zwei Jahre lang wurde die verschmutzte Landschaft von der lokalen Bevölkerung wieder gereinigt. Viele der damaligen Helfer sind an den Folgen der Ölkatastrophe gestorben. Das Trinkwasser, die Fische aus den Flüssen und der Ackerboden: das Öl ist überall. Viele Menschen haben in dieser Region ihre Heimat verloren. Arbeiter der Ölfirmen haben hier eine neue Heimat gefunden. Das erzeugt Spannungen und Konflikte, und doch müssen sich die alten Bewohner und die neuen Gäste arrangieren. Die prämierte Dokumentation entstand im Förderprogramm von ServusTV. Eine einmalige Chance für die besten, jungen Filmemacher. Und ein echtes Highlight für die Zuschauer. Erleben Sie die heute Talente von Morgen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schwarzer Boden