Servus TV 22:20 bis 23:15 Krimiserie Copper Sei der Sünder gnädig USA 2013 2016-10-31 02:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach Wochen der Trauer kehrt Detective Corcoran zurück in den Revieralltag. Dort erwartet ihn gleich eine große Überraschung: Eva sitzt nach der Attacke an Jack Ramsey in Untersuchungshaft. Zwar ist sie eine angesehene Geschäftsfrau, doch Ramsey gehört der besseren Gesellschaft an und kurz vor der Bürgermeisterwahl will Donovan jeden Skandal vermeiden. Da Freeman jedoch davon ausgeht, dass Ramsey seine Verletzungen überleben wird, könnte Eva mit einer milden Strafe davonkommen. Doch dann wird Ramsey von einem Unbekannten erstickt und Eva des Mordes angeklagt. Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Morehouse) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Tessa Thompson (Sara Freeman) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Dylan Taylor (Andrew O'Brien) Originaltitel: Copper Regie: Clement Virgo Drehbuch: Theresa Rebeck Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16