Servus TV 20:15 bis 22:20 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Die Letzten Zeugen (2/2) GB 2003 2016-10-31 03:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jane Tennison (Helen Mirren) ist immer noch auf der Jagd nach dem Mörder jener bosnischen Einwanderin, die in London brutal getötet wurde. Entgegen ihrer Anweisungen beschließt sie, nach Bosnien zu reisen, um dort nach Beweisen zu suchen. Als die Schwester des Opfers ebenso ermordet wird, glaubt Tennison, den Schuldigen für die Taten gefunden zu haben. Doch der Verdächtige wird von der britischen Regierung geschützt, da er im Gegenzug wertvolle Informationen über bosnische Kriegsverbrecher liefert. Als sich Tennison den Befehlen widersetzt und den Verdächtigen trotzdem verhaftet, wird ihr der Fall entzogen - eine Tatsache, die sie nicht einfach so hinnehmen kann... Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. Inszeniert von Oscarpreisträger Tom Hooper (The King's Speech)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Jane Tennison) Oleg Menshikov (Milan Lukic) Ben Miles (Simon Finch) Robert Pugh (Alun Simms) Clare Holman (Eliszabeth Lukic) Mark Strong (Larry Hall) Liam Cunningham (Robert West) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Tom Hooper Drehbuch: Peter Berry Kamera: Larry Smith

