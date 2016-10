Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Der erste Kuss AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Tess erhält endlich ein lang erwartetes Paket aus der Stadt: ihre heißgeliebte Espressomaschine. Doch schon der erste Versuch, einen guten Kaffee zu machen, schlägt fehl, sämtliche Sicherungen im Haus fliegen heraus und es kommt zum Streit mit Claire. Wütend macht sich Tess auf den Weg in die Stadt, doch ihr Auto bleibt in einem Schlammloch stecken. Glücklicherweise finden sie Alex und Ryan und können Sie befreien. Tess wird daraufhin auf die luxuriöse Farm der beiden eingeladen, wo sie von einem schwerwiegenden Problem erfährt: Drover's Run ist hoch verschuldet und steht kurz vor dem Ruin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Donald Crombie Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Margaret Wilson Kamera: Roger Dowling Musik: Neil Sutherland Altersempfehlung: ab 12