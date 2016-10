Servus TV 11:00 bis 11:58 Dokumentation Departures Grönland CDN 2008 2016-10-31 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Winteranfang, als Justin und Scott sich in die Arktis aufmachen. Mit nur sechs Stunden Sonnenschein pro Tag erleben sie ein Abenteuer völlig neuer Art: Mit dem Helikopter kommen sie in der Stadt mit dem unaussprechlichen Namen Ittoqqortoomiit an. Sie lernen, wie die Menschen in diesem rauen Klima überleben können und werden Zeuge einer Seehundjagd. Nach einer kleinen Grundausbildung brechen sie mit einem Team zu einem Drei-Tages-Trip nach Cape Hope auf, einer verlassenen Geisterstadt, in der das Wetter und die extremen Bedingungen alle an den Rand ihrer Möglichkeiten bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Departures Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis

