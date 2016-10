Servus TV 08:55 bis 09:58 Reportage Tierisch gefährlich! Steve Backshall in Indonesien A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Naturforscher Steve Backshall riskiert sein Leben, um den gefährlichsten Tieren der Welt zu begegnen. Diese Tiere jagen den Menschen Angst ein, aber für diese Tiere ist wild zu sein, eine Frage des Überlebens. Steve Backshall ist ein renommierter Naturforscher und Buchautor, der auf zahlreichen Expeditionen in aller Welt unterwegs war. Der gebürtige Engländer hat Biologie studiert und setzt sich seit vielen Jahren für den Schutz der Umwelt und seltener Tierarten ein. In der Doku-Reihe möchte Backshall besonders gefährliche und rare Tierarten unseres Planeten präsentieren, wenn möglich in direktem Kontakt mit den Tieren. In Indonesien begegnet Steve Backshall dem tödlichen Steinfisch, der gewaltigen Königskobra, dem prähistorischen Komodo-Drachen, und der außergewöhnlichen Flammen-Sepia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierisch gefährlich!