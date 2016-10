Servus TV 07:05 bis 08:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Unter Afrikas Erde Unter Afrikas Erde GB 2013 2016-10-31 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Unter den Felsen der ostafrikanischen Savanne liegt eine Welt unendlicher Dunkelheit, ein geheimer Ort mit endlosen Labyrinthen, der von Tausenden verschiedener Spezies bewohnt wird. Das seltsamste Tier ist der Nacktmull, das einzige Säugetier, das sein Leben ausschließlich seiner Königin widmet - ähnlich den Ameisen oder Termiten. Die haarlose, faltenreiche Haut, die unterentwickelten Augen und das große Gebiss machen den Nacktmull einzigartig. Durch diese Anpassung an seine unterirdische Umgebung konnte der Nacktmull überleben, und den Gefahren der Savanne widerstehen. Dabei hat der Nacktmull einzigartige Fähigkeiten entwickelt. Die Dokumentation "Unter Afrikas Erde" rekonstruiert dank neuester Kameratechnik das Umfeld des Tieres detailgenau. Sie erlaubt Einblicke in eine Welt, die sich tief im Boden der Savanne bislang vor den Menschen verbergen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Stephan Dufrenet Drehbuch: Frédéric Lepage Kamera: Francois-Régis Kolly

