RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Hoffen und Bangen D 1998 Stereo In der Haftanstalt wird eine allgemeine Krebsvorsorgeuntersuchung durchgeführt. Sowohl Walter als auch Lollo warten gespannt auf ihren Termin, denn beide hoffen, schwanger zu sein. Für Lollo gibt es allerdings eine alles andere als erfreuliche Nachricht: Bei der Untersuchung ihrer Brust wurde ein Knoten festgestellt, der operativ entfernt werden muss. Lollo gerät in Panik, und aus Angst Daniel zu verlieren, verschweigt sie ihm den Befund. Susanne, Vivi und Ilse versuchen alles, um Lollo die Angst zu nehmen. Schließlich spricht Lollo mit Daniel, der ihr verspricht, ihr beizustehen und unter allen Umständen für sie da zu sein. Mit neuer Hoffnung willigt Lollo schließlich in die Operation ein. Jutta Adler muss wegen einer schweren Erkrankung ihrer Mutter die Führung von Reutlitz für kurze Zeit an Frank Gitting und Silke Jakoby übergeben. Die beiden geraten sich jedoch schnell über die Frage in die Haare, wie eine Vollzugsanstalt richtig zu leiten ist. Diese Unsicherheit in der Führungsebene nutzt der erfolgreich geflohene Richard Stern, um - als Gefängnispfarrer getarnt - seine Geliebte Katrin Tornow aus Reutlitz zu befreien... Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Christine Schuberth (Jeanette Bergdorfer) Judith von Radetzky (Silke Jakoby) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Axel Bock Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Gert Stallmann Musik: Michael Dübe