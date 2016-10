RTL Plus 21:05 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Licht am Horizont D 1997 Stereo Merken Nico und Peter amüsieren sich auf dem Rummelplatz. Beim Autoscooten stößt sich Nico seinen Kopf so unglücklich am Lenkrad, dass er schwer verletzt in die Waldner-Klinik eingeliefert werden muss. Dr. Stefan Frank hat keine gute Nachricht für die Eltern des Jungen: Nico ist durch den Unfall erblindet. Doch diese Diagnose wollen die Eltern nicht wahrhaben. Bea ist dem Sektenguru Browning inzwischen völlig hörig. Sie verschuldet sich für die Sekte und entfremdet sich ihrer Familie immer mehr. Stefan und die kleine Iris leiden sehr unter Beas verändertem Verhalten. Durch Zufall erfährt Stefan, dass seine Frau auch ihre Lebensversicherung für die Sekte beleihen will. Die Kluft zwischen dem Ehepaar wird immer größer. Dr. Roehrs und Irene Kadenbach haben den Prozess verloren. Die Klinik muss wegen des misslungenen Faceliftings Schadensersatz zahlen. Irenes Finanznöte werden immer größer. Die Patienten bleiben aus, der Schuldenberg wächst. Um das Finanzloch zu stopfen, bietet Irene Dr. Thomas Reinhardt endlich seine Anteile an der Klinik an. Überglücklich über diese Neuigkeit fährt der Herzspezialist zu Dr. Susanne Berger. Er möchte die Tierärztin heiraten - doch Susanne lehnt ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Jana Kilka (Iris) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Dirk Mierau (Rene Schulte) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Peter Weissflog