RTL Plus 20:15 bis 21:05 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Mit dem Herzen einer Mutter D 1997 Stereo Merken Sonja Mertens ist schwanger. Ihr Mann Johannes bringt sie wegen starker Blutungen zu Dr. Stefan Frank. Eine Geschwulst ist die Ursache. Der Labortest ergibt, dass Sonja Krebs hat. Dr. Frank empfiehlt eine Abtreibung und eine Totaloperation. Doch die Mutter zweier Kinder weigert sich: Sie will das Kind um jeden Preis austragen. Als René Schulte im Rahmen eines Schulausflugs mit einem Reisebus fahren muss, wird Luise von schlimmen Erinnerungen eingeholt: Sie hat durch ein Busunglück ihren Sohn und den Mann verloren. Bea versucht ihr neu gewonnenes spirituelles Wissen einzusetzen, um Luise von ihren Ängsten zu befreien. Stefan ist deshalb zutiefst irritiert und stellt seine Frau zur Rede. Es kommt zum ernsthaften Streit zwischen den beiden. Dr. Christian Roehrs muss wegen des misslungenen Faceliftings vor Gericht. Der Volontär Kai Waldner ist als Gerichtsreporter zur Verhandlung gekommen. Dr. Roehrs' Verteidiger Dr. Manteufel gelingt es zwar, durch geschickte Beweisführungen die Vertagung des Prozesses zu erwirken, doch damit sind die Probleme für Irene und ihren Mann noch längst nicht aus der Welt geschaffen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Jana Kilka (Iris) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Dirk Mierau (Rene Schulte) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Peter Weissflog

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 281 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 96 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 81 Min.