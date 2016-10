Nick 01:45 bis 02:10 Comedyserie True Jackson Die Max-Puppe USA 2009 Merken Die Präsentation der neuen Herbstkollektion für Männer steht an und Max Madigan ist auf der Suche nach einer passenden, grandiosen Marketing-Idee. True, Lulu und Amanda unterbreiten ihm zahlreiche Vorschläge, die den Firmenboss allerdings nicht im Geringsten zu begeistern scheinen. True fällt schließlich auf, dass Max etwas nervös ist. Als sie ihn daraufhin anspricht, gesteht er ihr, dass er vorhat, seiner Freundin Doris einen Heiratsantrag zu machen. True ist begeistert und gibt ihm sofort einige gutgemeinte Ratschläge. Diese gehen bei dem Rendezvous jedoch völlig daneben: Doris gibt Max einen Korb, da sie sich einen originellen Heiratsantrag wünscht. Nachdem True sich verplappert hat und Doris plötzlich erwartet, dass ihr Max in einem durch Luftballons schwebenden Gartenstuhl einen Heiratsantrag macht, beschließen True, Lulu und Ryan, eine Puppe anstelle des unter Höhenangst leidenden Firmenchefs fliegen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: KeKe Palmer (True Jackson) Ashley Argota (Lulu Johnson) Matt Shively (Ryan Laserbeam) Danielle Bisutti (Amanda Cantwell) Ron Butler (Oscar) Greg Proops (Max Madigan) Dan Kopelman (Kopelman) Originaltitel: True Jackson, VP Regie: Andrew Gordon Drehbuch: Andrew Gordon, Tom Gammill, Max Pross Musik: Eban Schletter Altersempfehlung: ab 12