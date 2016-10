Nick 23:45 bis 00:10 Jugendserie Zoey 101 Das Geisterhaus USA 2005 Merken Jedes Jahr veranstalten die älteren Schüler der Pacific Coast Academy eine Halloween-Party für die Unterstufe. Organisator ist diesmal Logan, der sich fest vorgenommen hat, mit der gruseligsten Party aller Zeiten in die Schulgeschichte einzugehen. Der Veranstaltungsort, ein waschechtes Geisterhaus, scheint auch genau die richtige Wahl zu sein. Als die Party in vollem Gange ist, geschieht tatsächlich etwas Unerklärliches: Eine unheimliche Stimme verbreitet Angst und Schrecken. Und dann verschwinden auch noch zwei Kinder. Ganz so unheimlich hat Logan sich die Feier dann doch nicht vorgestellt. Ob er das Geheimnis des Geisterhauses ergründen kann, bevor noch Schlimmeres passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Erin Sanders (Quinn Pensky) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Zuckerman Drehbuch: Dan Schneider, Steve Holland Musik: Michael Corcoran