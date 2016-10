Nick 22:40 bis 23:15 Jugendserie Zoey 101 Der Fluch der PCA USA 2007 Merken Ein neuer Lehrer macht den Kids an der PCA das Leben schwer Der Mann ist fürchterlich streng und gibt Wirtschaftslehre. Dabei ist er kein Unbekannter: An der Schule kursiert die Legende von einem ehemaligen Schüler, der schon vor sage und schreibe 50 Jahren von eben diesem Lehrer unterrichtet worden sei. Daraufhin sei der Schüler verrückt geworden und anschließend in die Berge oberhalb der Schule geflüchtet. Es heißt, er habe dort bis zu seinem Tod allein in der Wildnis gelebt. Zoey und Co. machen sich auf den Weg, um Beweise für die Geschichte zu finden. Tatsächlich entdecken sie eine alte Schulhalskette, und es passieren ziemlich merkwürdige Dinge... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville