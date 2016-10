Nick 21:00 bis 22:40 Jugendfilm Werwolf wider Willen USA, CDN 2010 20 40 60 80 100 Merken David und seine beiden Kinder Jordan und Hunter erben ein altes Schloss in Wolfsberg in Rumänien. Dort wohnt die Angestellte des verblichenen Onkels Madame Varcolac. Beim Stöbern im Labor des Onkels, verletzt sich Jordan an einer Scherbe und infiziert sich mit Werwolfblut. Die Immobilienmaklerin Paulina setzt ihren ganzen Charme ein, um David das Schloss abzuschwatzen. Jordan wird immer mehr zum Werwolf. Paulina entpuppt sich als Vampir und Hunter, der kurz zuvor seinen 14. Geburtstag gefeiert hat, zeigt, dass er das Blut seines Onkels Dragomir in den Adern hat, in dem auch er sich zum Werwolf verwandeln kann. Gemeinsam kämpfen die beiden Geschwister gegen die Vampire und werden zu gefeierten Beschützern von Wolfsberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Jordan Sands) Brooke Shields (Madame Varcolac) Brooke D'Orsay (Paulina) Chase Ellison (Hunter Sands) Valerie Tian (Debbie) Ben Cotton (Cab Driver) Andrea Brooks (Ashley Edwards) Originaltitel: The Boy Who Cried Werewolf Regie: Eric Bross Drehbuch: Art Edler Brown, Douglas Sloan Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 6