Nick 17:35 bis 18:05 Comedyserie Game Shakers - Jetzt geht?s App Der Halloween-Horror-Trip USA 2015 Merken Wie jedes Jahr will Double G seinem Sohn zu Halloween so richtig Angst einjagen. Doch diesmal will Trip den Spieß umdrehen. Und bald lautet die Frage: Wer erschreckt hier wen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cree Cicchino (Babe) Madisyn Shipman (Kenzie) Benjamin Flores Jr. (Triple G) Thomas Kuc (Hudson) Kel Mitchell (Double G) Jen Albert (Melissa) Katie Barrett (Jenna) Originaltitel: Game Shakers Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Sean Gill, Jana Petrosini