Nick 05:25 bis 05:45 Jugendserie iCarly Folge: 37 Amerika singt USA 2009 Bei "Amerika singt" steht das Finale an: David Archuleta gegen Wade Collins. iCarly ruft während der Web-Show dazu auf, für David Archuleta zu stimmen. Das fruchtet und dieser gewinnt tatsächlich. Doch dann nagt an Carly & Co. das schlechte Gewissen darüber, das Ergebnis manipuliert zu haben. So laden sie Collins in ihre Show ein und versprechen ihm, ein Musikvideo zu produzieren. Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Samantha "Sam" Puckett) Nathan Kress (Frederick "Freddie" Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) David Archuleta (er selbst) Shauntay Hinton (TV Reporter) Wes McGee (Brad Conway) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Andrew Hill Newman, Dan Schneider Musik: Michael Corcoran