BR Fernsehen 03:45 bis 04:15 Magazin Unkraut Deutscher Umweltpreis: Nachhaltige Impulse für die Zukunft / Fairphone: Kommunikation mit gutem Gewissen / Mega-Cities: Umwelt- und Klimaschutz in den Metropolen / Coffee to go: Kampf gegen die Einwegbecher-Flut / Grüner Konsum: Wie groß ist Ihr ökologischer Fußabdruck? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV