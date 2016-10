BR Fernsehen 19:30 bis 20:00 Familienserie Dahoam is Dahoam Folge: 1803 Romantisch, praktisch, gut D 2016 2016-10-31 03:15 Stereo Untertitel 16:9 Neue Folge Live TV Merken Unabsichtlich erteilt Hubert seinem Mitarbeiter Stadler einen Rat in Sachen Romantik. Als der Erfolg damit hat, macht das die Runde und Hubert kann sich vor Ratsuchenden kaum noch retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Erber (Theresa Brunner) Heidrun Gärtner (Annalena Brunner) Brigitte Walbrun (Rosi Brunner) Holger Matthias Wilhelm (Gregor Brunner) Tommy Schwimmer (Florian Brunner) Senta Auth (Veronika Brunner) Hermann Giefer (Martin Kirchleitner) Originaltitel: Dahoam is Dahoam Regie: Didi Gassner