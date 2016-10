BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Ihr Kinderlein kommet D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Heiligabend steht vor der Tür. Roland Heilmann lädt auch Kathrin Globisch sowie Martin Stein zur gemütlichen Feier mit seiner Familie ein. Otto Stein sieht nervös seinem Auftritt als Weihnachtsmann entgegen, da Charlotte ihn für Jonas engagiert hat. Elena Eichhorn, die ihr Baby erwartet, muss das Kinderzimmer herrichten. Dabei rutscht sie von einer Leiter und wird in die Notaufnahme eingeliefert. Sie ist nur leicht verletzt, doch liegt ihr Kind in einer problematischen Steißlage. Elenas Gynäkologe Dr. Leipold rät zu einem Kaiserschnitt. Sie erbittet sich Bedenkzeit. Auf dem Nachhauseweg setzen die Wehen ein. Eine für Mutter und Kind dramatische Geburt beginnt. Roland Heilmann und Kathrin Globisch kämpfen an Leipolds Seite um Elenas Baby. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Quaas (Dr. Jürgen Leipold) Lutz Schäfer (Notarzt Schäfer) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Karin Neff, Annette Hess Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia