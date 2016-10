BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Algarve - Portugals Küste der Sehnsucht D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Lourdes Picareta führt in quirlige Kleinstädte mit Hafen, Fisch- und bunten Gemüsemärkten, stille Lagunenlandschaften, in denen die Menschen vom Muschelsammeln leben, und brandungsumtoste Felsen, an denen die Entenmuschelfischer ihrer waghalsigen Arbeit nachgehen. Herrliche Strände und Buchten, warmes Meerwasser im Sommer und Sonnenschein fast das ganze Jahr - die Algarve zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen in Europa. Aber auch für die Portugiesen ist sie seit jeher ein Ort der Magie. Der schöne Süden, in dem Menschen aus dem ganzen Land saisonbedingt Arbeit finden, in den man ziehen will, wenn man Träume vom eigenen Häuschen am Meer oder einem Leben inmitten von Orangenhainen und Mandelbäumen spinnt. Der Film von Lourdes Picareta führt in quirlige Kleinstädte mit Hafen, Fisch- und bunten Gemüsemärkten, stille Lagunenlandschaften, in denen die Menschen vom Muschelsammeln leben, und zu brandungsumtosten Felsen, an denen die Entenmuschelfischer ihrer waghalsigen Arbeit nachgehen. Vorgestellt werden Menschen, die sich bewusst für ein Leben an der Algarve entschieden haben: Die Sängerin Viviane, die ins Dorf ihrer Eltern zurückgekehrt ist, Meeresbiologen, die sich für die Rettung von Seepferdchen engagieren, den Fotografen Joao, der nach einem Reiseleben nur noch die Küste fotografiert, das Paar Filipa und Antonio, die ein Dorf für Alternativtourismus restauriert haben - und schließlich der Österreicher Dieter Koschina, der mit alpinem Temperament und zwei Sternen in Albufeira die portugiesische Gourmetküche aus den Angeln hebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer

