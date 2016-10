BR Fernsehen 08:50 bis 09:40 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Zoogeschichten aus München Zähne zeigen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zähne zeigen - was halten die Löwen von einer Erfrischung? Gleich zu Beginn dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." ein Tipp: Wer einmal hautnah einen brüllenden Löwen erleben möchte, sollte morgens um 9:00 Uhr im Tierpark sein! Aus der Pelikankolonie gibt es gute Nachrichten: Nach 40 Tagen Brutzeit sind die ersten Jungen geschlüpft und der Nachwuchs wird sehr liebevoll umsorgt. Zum Essen servieren die Eltern vorverdauten Fisch aus dem Kehlsack. Panzernashorn Rapti hat einen Pediküre-Termin. Das ist nicht wirklich einfach: Es gibt keine Chance, an Raptis Sohlen ranzukommen, solange sie auf den dicken Beinen steht. Tierpfleger Sascha versucht, Raptis Langzeitgedächtnis zu reaktivieren: Früher mal konnte sich die Nashorndame auf Kommando hinlegen. Für Mhorrgazellen-Kitz Panja steht diesmal viel auf dem Spiel: Eine Professorin aus der Münchner Tierklinik, eine Spezialistin für Herz-Ultraschall, wird das Kitz Panja untersuchen. Hoffentlich mit einem guten Ergebnis. Elefantenbulle Ludwig ist eine echte Wasserratte geworden, das war nicht immer so. Tierpfleger Thomas kennt nicht nur Ludwig seit seiner Geburt, sondern auch noch Ludwigs Eltern und Großeltern - und so plaudert Thomas ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ob es weh tut, wenn man von einem Waldrapp was auf die Finger bekommt, warum Fischkatze Ludo plötzlich weg ist und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.