Dem besessenen Frankenstein ist es gelungen, künstliches Leben zu erschaffen. Doch die namenlose Kreatur stürzt ihn in moralische Skrupel und er beschließt sie zu töten. Am nächsten Tag ist die Kreatur verschwunden. Frankenstein glaubt, daß sie einer Choleraepidemie anheimfiel und reist ab. Die Kreatur jedoch sucht ihren Schöpfer. In Google-Kalender eintragen