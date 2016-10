Tele 5 22:00 bis 00:31 Horrorfilm Dawn of the Dead USA, I 1978 2016-11-02 02:45 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Amerika erheben sich aus ungeklärter Ursache die Toten aus ihren Gräbern und fallen über die Lebenden her. Ein gemischtes Quartett junger Stadtmenschen flüchtet mit einem Hubschrauber auf's Land und baut sich ein riesiges Einkaufszentrum zur Festung aus. Doch droht Gefahr nicht nur von den menschenfressenden Zombies: Als ein vorbeiziehendes Rudel marodierender Biker auf die Insulaner aufmerksam wird, ist es mit der trügerischen Ruhe vorbei und der Überlebenskampf beginnt von neuem. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Emge (Stephen) Ken Foree (Peter) Scott H. Reiniger (Roger) Gaylen Ross (Francine) David Crawford (Dr. Foster) David Early (Mr. Berman) Daniel Dietrich (Givens) Originaltitel: Dawn of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Michael Gornick Musik: The Goblins, Dario Argento, De Wolfe Music Library Altersempfehlung: ab 16