Tele 5 20:15 bis 22:00 Horrorfilm Blair Witch Project USA 1999 2016-11-02 01:25 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Horrorfilmklassiker aus dem Jahr 1999. Mit Blair Witch Project haben Daniel Myrrick und Eduardo Sanchez Ende der 90er nahezu im Alleingang das Found-Footage-Genre erfunden. Es geht um drei Filmstudenten, die sich selbst dabei filmen, wie sie sich auf die Suche nach der Hexe von Blair machen. In den Wäldern von Maryland bekommen es die drei Studenten mit der Angst zu tun. Aus der kleinen Expedition wird ein Überlebenskampf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Heather Donahue (Heather Donahue) Joshua Leonard (Joshua 'Josh' Leonard) Michael Williams (Michael 'Mike' Williams) Patricia DeCou (Mary Brown) Sandra Sánchez (Kellnerin) Bob Griffin (Fisher 1) Ed Swanson (Fischer 2) Originaltitel: The Blair Witch Project Regie: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Drehbuch: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Kamera: Neal Fredericks Musik: Tony Cora Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 282 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 97 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 82 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 82 Min.