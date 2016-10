N24 Doku 10:55 bis 11:45 Dokumentation Gefährliches Universum - Supernovae USA 2010 Merken Der Astronom Phil Plait räumt mit Space-Märchen auf und bringt die Wahrheit ans Licht. Der Tod eines Sterns, der in sich zusammenfällt, setzt gewaltige Kräfte frei. Eine sogenannte Supernova oder gar Hypernova kann zu einer alles in ihrer Umgebung zerstörenden Gefahr werden. Unvorstellbar hohe Strahlenmengen pulverisieren alle Objekte in ihrem Weg. Wie groß ist das Risiko für die Erde, von einer Supernova getroffen zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Philip Plait (Physiker, Astronom und Apokalypse-Theoretiker) Originaltitel: Bad Universe

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 224 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 101 Min. NDR Talk Show

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 86 Min. Seelen

Abenteuerfilm

RTL II 10:45 bis 13:00

Seit 56 Min.