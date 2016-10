N24 Doku 09:15 bis 10:05 Magazin Welt der Wunder Schiffbau XXL: Wie entsteht ein Containerschiff in Rekordzeit? Schiffbau XXL: Wie entsteht ein Containerschiff in Rekordzeit? D 2015 Merken In Südkorea entsteht in der gröÃ?ten Werft der Welt in nur neun Monaten ein Gigant der Meere: Das Schiff ist 400 Meter lang, 130 Millionen Euro teuer und kann 13.000 Container aufnehmen. "Welt der Wunder" verfolgt den komplizierten Bau. Außerdem: Fertiggericht-Klassiker Dosenravioli - wie die Teigtaschen produziert werden. Ein Abrüstungsprojekt der anderen Art - wie aus Fahrzeugschrott Hämmer entstehen. Und: Im Schleudergang - warum verschwinden unsere Socken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder