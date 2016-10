RTL NITRO 19:25 bis 19:50 Comedyserie King of Queens Folge: 78 Der Streber USA 2001 2016-11-02 13:40 HDTV Live TV Merken Doug ist vom Ehrgeiz gepackt: Er ist kurz davor, bei seinem Job den aktuellen Firmenrekord von 951 Tagen kontinuierlicher Paketzustellung ohne gravierenden Zwischenfall zu brechen und damit selbst zum Rekordhalter zu werden. Und dass, wo doch der legendäre Iggy Stenowski diesen Rekord seit 18 Jahren hält! Unterdessen hat sich Carrie definitiv dagegen entschieden, mit Arthur an dessen jährlichem Scrabble-Senioren-Turnier teilzunehmen. Doch diesen Entschluss bereut sie bald, und sie wird sogar ein bisschen eifersüchtig auf Holly, die an ihrer Stelle an dem Turnier teilnimmt und Arthur ausgesprochen geduldig und liebevoll behandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Wil Albert (Mac) Laura Hayes (Florence Merriweather) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Josh Goldsmith, Michael J. Weithorn Altersempfehlung: ab 12