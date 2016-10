RTL NITRO 17:40 bis 18:05 Comedyserie M*A*S*H Niemand weiß wohin USA 1982 2016-11-02 12:00 Live TV Merken Ein schwer verwundeter Soldat wird in das Camp eingeliefert. Hawkeye gibt sein bestes, doch die Mühe ist vergebens. Father Mulcahy gibt dem Gefallenen die letzte Ölung, doch dessen Seele klammert sich verzweifelt an sein Leben und versucht, Kontakt mit den Ärzten aufzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Loretta Swit (Hot Lips) Gary Burghoff (Radar O'Reilly) Rummel Mor (Park Sung) David Ogden Stiers (Charles Winchester) Harry Morgan (Potter) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Alan Alda Drehbuch: Alan Alda, Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr.