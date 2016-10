RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Folgenschwere Verweigerungen Folgenschwere Verweigerungen USA 1995-2005 2016-10-31 00:35 HDTV Merken Susan Fassett ist bei der Probe ihres Kirchenchors und ihr Ehemann Jeff verbringt den Abend mit den gemeinsamen zwei Söhnen zu Hause. Dann verlässt Jeff das Haus, um seinen Gehaltscheck abzuholen. Als Susan nach der Probe in ihr Auto steigt, wird plötzlich auf sie geschossen und sie stirbt. Da Jeff zu der Tatzeit kein Alibi hat und die Ehe der beiden kaputt war, wird Jeff des Mordes an seiner Frau verdächtigt. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise, die seine Schuld beweisen. Jedoch finden die Ermittler heraus, dass Susan eine Affäre mit einem anderen Mann hatte und die vor Kurzem beendet hat. Als dieser dann von einer Dreiecksbeziehung mit Susan und einer weiteren Frau berichtet, wird die Sache immer verzwickter. Wer der drei Beteiligten hat ein Motiv und ist in der Lage, eine einfache Hausfrau zu ermorden? Christina Sanoubane wollte schon immer Journalistin werden, doch dann wird sie ungewollt schwanger, bricht die High School ab und zieht mit ihrem Freund Jacob zusammen. Jedoch kümmert sich dieser kaum um Christina und schlägt sie häufig. Erst nachdem Jacob ihr mit einem Luftgewehr ins Gesicht geschossen hat, überwindet sich Christina und zieht aus. Doch schon nach wenigen Tagen in ihrer neuen Wohnung kommt ein Freund zu Besuch und findet Christina ermordet in ihrer Badewanne liegen. Sofort wird ihr vorbestrafter Ex-Freund verdächtigt, doch als die Ermittler blutige Fußabdrücke in Christinas Wohnung finden, gehen sie davon aus, dass Christinas Mörder eventuell aus der Nachbarschaft kommt. Da an der Leiche männliche DNS gefunden werden kann, untersucht die Polizei die Nachbarn und findet tatsächlich eine Übereinstimmung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives

