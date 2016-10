RTL NITRO 11:15 bis 12:05 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Im Haus der toten Puppen USA 1996 Live TV Merken Reno und Bobby wollen sich mit einer Journalistin treffen, da sie sich dadurch erhoffen, Dutch Dixon endlich stichhaltig belasten zu können. Das Treffen schien von Anfang an riskant zu sein, doch dann endet es ganz anders als gedacht. Die Journalistin ist geistesgestört und hat nur noch ein Ziel: Sie will ihre Familie zusammenhalten, nachdem ihr Vater gestorben ist. Deshalb entführt sie Reno und bringt ihn in ihr Haus der toten Puppen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Jamie Rose (Jody) Heather Fairfield (Lisa) Michael Cudlitz (Bo) Sunday Theodore (Twink) Originaltitel: Renegade Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Stephen J. Cannell, Robin Bernheim Musik: Roger Neill

