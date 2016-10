RTL NITRO 07:25 bis 08:10 Krimiserie Law & Order Brandzeichen USA 2004 Live TV Merken Ein Kutscher wird im Central Park erschossen. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) stellen allerdings fest, dass der Tote hauptsächlich für den Masucci-Clan als Buchmacher gearbeitet hat. Ein Blick in die Akten verrät den Ermittlern außerdem, dass das Opfer mit dem FBI kooperiert hat. So gelang es der Behörde, Mafiachef Righetti (Joseph Ragno) zu überführen. Jetzt wurde der Gangster aus dem Gefängnis entlassen und hat offensichtlich Rache an dem Verräter genommen. Doch der Fall ist verfahren, denn das FBI verfolgt einen größeren Plan mit Righetti? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) T. Scott Cunningham (Cary Stillman) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Lorenzo Carcaterra Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

