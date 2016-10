SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Saale-Unstrut-Triasland / Tagesthema: Holz für Heimwerker / Filmbeitrag - Staunen im Südwesten: Mars-Globus / Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Kürbis / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: Start up Eulchen-Bier D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gute Reise: Saale-Unstrut-Triasland Herbst im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. Der liegt in Sachsen-Anhalt direkt an der Grenze zu Thüringen und ist überaus vielseitig: Auf einer Fläche von mehr als 100 Hektar soll das Miteinander von Kultur und Natur präsentiert werden. Das kann man z.B. auf einer Wanderung durch den Naturpark erleben. Gerade jetzt im Herbst. Tagesthema: Holz für Heimwerker Mit Stephan Schürer, SWR Service-Redaktion Die Tage werden kürzer und das Schmuddelwetter hält wieder Einzug. Das ist genau die richtige Zeit für Arbeiten im Haus z.B. um sich mal selber was zu bauen aus Holz. Aber welches nimmt man wofür? Die Fragen der Zuschauer rund um dieses Thema beantwortet Stephan Schürer. Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Mars-Globus Jetzt werfen wir einen Blick ins grenzenlose Universum und zwar auf den Mars. Dieser rote Planet hat schon immer die Phantasien von uns Menschen beflügelt - auch die des Mannheimers Michael Plichta, der eine erstaunliche Idee hatte. Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Kürbis Mit Barbara Bjarnason, Ernährungswissenschaftlerin aus Bühl Heute ist Halloween, da ist der Kürbis ein Muss! Er ist in unterschiedlichsten Formen, Farben und Größen im Supermarkt und in Hofläden zu finden. Vorbei die Zeit, wo er als saure Konserve ein ungeliebtes Kellerkind war. Suppen und Pürees, Kuchen und sogar Saft vom Kürbis sind heute ganz besondere Leckereien. Daheim im Südwesten: Start up Eulchen-Bier Mit Philip Vogel und Leonidas Lazaridis, Gründer von Eulchen-Bier Sie haben Ihren Traum wahrgemacht: Mit einer eigenen Bier-Marke und einem eigenen Unternehmen. Philip Vogel und Leonidas Lazaridis haben sich eingearbeitet in die Braukunst und jetzt lassen die ehemaligen Kommunikationsdesign-Studenten die Mainzer Bierkultur wieder aufleben, mit ihrem selbstgebrauten Eulchen-Bier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Stephan Schürer (SWR Service-Redaktion), Barbara Bjarnason (Ernährungswissenschaftlerin aus Bühl), Philip Vogel (Gründer von Eulchen-Bier), Leonidas Lazaridis (Gründer von Eulchen-Bier) Originaltitel: Kaffee oder Tee