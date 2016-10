SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Das Waisenhaus für wilde Tiere Abenteuer Afrika D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In der Regenzeit wächst das Gras rasant. Und damit auch die Anzahl lästiger Fliegen. Aber wie mäht man die riesigen Gehege? Die drei Geparden Lueki, Shingela und Jeanie müssen erst mal umziehen und dann kommt der Rasenmäher: Eine Herde Ziegen und Schafe. Volontärin Elke betreut die Kinder der Harnas-Mitarbeiter. Diese kommen viel zu wenig mit den Tieren in Berührung, obwohl sie mitten auf einer Farm wohnen. Eine Führung quer über Harnas soll Abhilfe schaffen. Die muntere Truppe lernt vom Hasen bis zum Löffelhund alles kennen was hier unterwegs ist. Ob die Kinder wohl ihre Angst vor den Tieren verlieren? Auf Okutala nimmt Dr. Rietschel eine ungewohnte Rolle ein. Er wird zum Mitglied der Elefantenherde. Statt mit Blasrohr läuft Dr. Rietschel diesmal mit einem grauen Arbeitskittel durch den afrikanischen Busch. Aufregung bei Karakal-Dame Juliette: Die sonst friedliche Raubkatze ist auf Krawall gebürstet. Sie hat ein Geschwür und muss für die Behandlung eingefangen und nach Gobabis gebracht werden. Ein Großaufgebot an Harnas Mitarbeitern und Volontären ist dafür nötig. Und dann springt sie in der Tierarztpraxis auch noch vom Behandlungstisch. Eine ganz andere Behandlung erfährt Kapgeier Nesha. Auf der Tierschutzstation "Rest" befestigen Chefin Maria Diekmann und Volontärin Sunna eine kleine Kamera am Vogel. Vorausgesetzt der Geier spielt mit, könnte man sein Flugverhalten einmal aus einer ganz anderen Perspektive beobachten. Auf Okutala steht heute Prophylaxe auf dem Tagesprogramm. Die Tierärzte Dr. Rietschel und Dr. Herzog behandeln heute Giraffen, Geparde und die Hyäne Wolfi gegen Parasiten und Tollwut. Da darf das berühmte Blasrohr natürlich nicht fehlen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Waisenhaus für wilde Tiere

