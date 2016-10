SWR 09:35 bis 10:20 Dokumentation Handwerkskunst! Wie man ein echt gutes Brot backt D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Gut Brot will Weile haben", sagt Bäckermeister Günther Weber und beschreibt damit eine der wichtigsten Zutaten seiner Kunst: Zeit. Rund 20 Stunden braucht sein Holzofenbauernbrot vom ersten Sauerteig bis zum knusprigen Laib. In der Sendung wird sich die Zeit genommen, die wichtigsten Prozesse in aller Ruhe zu begleiten: Woran kann man hören, dass ein Teig gut ist? Wann wird er "bockig"? Welche Rolle spielt Salz? Und wieso ist der fast 40 Tonnen schwere Holzofen der heimliche Chef in der Backstube? "Handwerkskunst" über eine sensible Mischung aus Mehl, Wasser, Salz, Hefe, Geduld und Erfahrung - oder: "Wie man ein echt gutes Brot backt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handwerkskunst!