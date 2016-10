SWR 09:20 bis 09:50 Magazin sportarena D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Samstag steigt das Saarderby zwischen dem FC 08 Homburg und dem 1. FC Saarbrücken. Außerdem in der sportarena: Spitzenreiter Elversberg trifft auf Aufsteiger Watzenborn-Steinberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Braml Originaltitel: sportarena