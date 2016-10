SWR 07:30 bis 08:20 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart Wer bin ich? D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Frage aller Fragen wird auch in der Wilhelma gestellt: Wer bin ich? Ist Pinguin Karl wirklich Karl und ein Kerl oder vielleicht Karline und weiblich? Für die Pinguine sind solche Fragen gar nicht tragisch. Bei ihnen sind alle gleich! Bei den Elefanten ist das anders, auch wenn sie in ihrem Stuttgarter Rudel gar keine Männer haben. Zella wird 40 und erreicht damit schon ein respektables Elefantenalter. Ihr Geburtstag fällt mit einem Firmenjubiläum zusammen. Die Taufe bei den Schneeleoparden dagegen verläuft eher unspektakulär: Doch der Name für die kleine, fesche Katze passt! Lola! Kuh Wolkes Kälbchen soll auch einen Namen bekommen. Es steht etwas wacklig auf den Beinen. So wirkt der Name "Wotan" noch übertrieben. Aber das kann sich ja bald ändern. Den Alpakas steht eine Prüfung auf Herz und Nieren bevor. Alpaka-Zuchtspezialisten inspizieren Fell und Farbe, Zähne, Ohren und Hufstellung - und verteilen schließlich Punkte. Bei den Klapperschlangen hätte das fatale Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 370 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.