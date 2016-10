TLC 03:40 bis 04:25 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Die Geister, die er rief USA 2015 Merken Darrin und Jamie Shriver ziehen mit ihrem Baby in ein Haus, das eine tragische Vorgeschichte hat: Vor einigen Jahren waren hier vier Tote gefunden worden, die durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben kamen. Kaum eingerichtet, geschehen im neuen Domizil seltsame Dinge: Das Paar hört eigenartige Geräusche, und Darrin sieht sich plötzlich einer gespenstischen Frauengestalt gegenüber. Sie befürchten, dass die Geister der vier Verstorbenen in diesem Haus gefangen sind. Als Darrin und einer ihrer Hunde schließlich von einem übernatürlichen Wesen angegriffen werden, schalten sie paranormale Ermittler ein. Doch die Gefahr spitzt sich zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting

