TLC 17:25 bis 17:55 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Krabbelalarm USA 2016 In Carlo's Bakery gehen jede Woche Tausende von Torten und Kuchen über den Ladentisch - und es gibt kaum ein Motto, kaum eine Gebäckform, die der "Cake Boss" noch nicht in seiner Backstube realisiert hat. Doch heute wartet eine neue Herausforderung auf den Meister. Melissa und Paul vom Liberty Science Center treffen Buddy, um eine äußerst ausgefallene Kreation zu bestellen: Eine Torte in Form einer gigantischen Blattschneiderameise! Der Kuchen soll zur Feier der Eröffnung ihrer Insekten-Ausstellung serviert werden und rund 100 Kinder satt und glücklich machen. Kinder-Fan Buddy ist sofort Feuer und Flamme und verspricht, eine unvergessliche Torte zu zaubern. Originaltitel: Cake Boss