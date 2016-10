TLC 15:35 bis 16:00 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Die Axt im Haus USA 2015 Merken In dieser Episode trifft sich Buddy Valastro mit Billy und Kendall - einem jungen Pärchen, das bald heiraten möchte - um über ihre Hochzeitstorte zu sprechen. Die beiden haben einen ausgefallenen Beruf: Sie sind professionelle Holzfäller und verdienen mit diesem Job ihren Lebensunterhalt. Aber das Holzfällen ist auch ihr Hobby, und so reisen sie durchs ganze Land, wo jedes Wochenende irgendwelche Wettbewerbe stattfinden. Kendalls Spezialität ist Single-Buck-Sägen, bei dem er massive Holzblöcke von 50 cm Dicke in zwei Teile spaltet. Da dieses Hobby die zwei zusammengebracht hat, soll auch der Hochzeitskuchen das Holzfäller-Thema repräsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss